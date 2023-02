Dopo il largo successo a Porotto con la Virtus Camposanto, la X Martiri proverà ad allungare la striscia positiva a Trebbo di Reno, quarta in classifica; vincendo gli uomini di Ricci potrebbero raggiungere la formazione bolognese. Ideale staffetta con i biancazzurri per il Casumaro, che farà visita proprio al Camposanto. "All’andata vincemmo con merito – è il ricordo del direttore sportivo rossoblù Marcello Sfargeri – da allora però la Virtus ha fatto notevoli passi avanti, anche sul mercato; in particolare ha sistemato il centrocampo con il nostro Frigieri. Speriamo di allungare la striscia positiva". Nell’altro girone pensa positivo il Mesola, fresco dello scalpo del Placci Bubano, che ha interrotto il digiuno di vittorie in riva al Po. I castellani faranno visita al Reno, a Sant’Alberto, che precede i biancazzurri di quattro punti. Quattro le assenze per mister Salvagno e quattro indisponibili anche nella Portuense, che deve riscattare la batosta rimediata a San Pietro in Vincoli. A Portomaggiore cala il Cotignola, formazione ravennate affamata di punti salvezza: è penultima con solo 15 punti all’attivo. Ieri intanto l’Argentana nell’anticipo contro il Fosso Ghiaia ha perso 1-4.