In difesa arriva la sorella di Chiellini

L’Accademia Spal inaugura la campagna acquisti con un vero e proprio colpaccio. Il club biancazzurro – grazie al lavoro del responsabile del settore femminile Rotondi e il direttore sportivo Martini – ha trovato l’accordo con Silvia Chiellini, difensore centrale di proprietà del Crotone ma reduce da un’esperienza in prestito nel Chieti. Si tratta della sorella minore (classe 1997) di Giorgio Chiellini, ex capitano della Juventus e della Nazionale italiana. All’Accademia Spal non interessa però di chi sia sorella: serviva un difensore centrale di esperienza che conosce la categoria, e Silvia Chiellini risponde a questo identikit. Prima di giocare in serie C nel Chieti infatti aveva militato nella stessa categoria con la maglia del Crotone, che deteneva il suo cartellino prima del trasferimento a titolo definitivo nell’Accademia Spal di mister Rossi che avrà quindi in Silvia Chiellini un punto di riferimento per la propria retroguardia.