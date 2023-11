In duecento per il via del Memorial Cardinelli. Quadrilatero premiata come società più numerosa

Un fine settimana di corsa a Pontelagoscuro con la camminata del 44° memorial ‘Mario Cardinelli’. Un appuntamento podistico tenutosi domenica mattina ‘orfano’ della tradizionale mezza maratona, a causa della forzata cancellazione per motivi organizzativi legati all’evacuazione e alle operazioni di bonifica della bomba nel centro di Ferrara. A fronte di ciò il comitato organizzatore Uisp Ferrara ha optato per una camminata ludico motoria che si è tenuta sulle distanze di 6 e 10 km. Il ritrovo per tutti i partecipanti è stata la piazza Bruno Buozzi a Pontelagoscuro, alla partenza circa 200 partecipanti. Prima del via il saluto dell’assessore regionale al bilancio, Paolo Calvano: "Non posso che complimentarmi con la Uisp Ferrara per iniziative come queste ed il progetto ‘Sportiva-mente’ che ha visto anche un convegno e corsa giovanile. La Regione Emilia-Romagna in questi anni investe nello sport, negli impianti sportivi e nelle infrastrutture che permettono di praticare anche lo sport all’aperto". La presidente di Uisp comitato di Ferrara, Eleonora Banzi ha ringraziato la regione Emilia Romagna che ha finanziato questo progetto: "E’ stato sicuramente un intenso e bel fine settimana di sport ricco di attività. Ringrazio tutti i volontari – ha concluso Eleonora Banzi – che si sono prodigati per la buona riuscita degli eventi, in merito al convengno di ‘Sportiva-mente’ e il trofeo giovanile ‘Farina del mio sacco’. Inoltre, un grande ringraziamento al Comune di Ferrara per il patrocinio. L’appuntamento è alla prossima edizione nel 2024".

Un 44° Memorial ‘Mario Cardinelli’, qundi, che ha visto una camminata aperta a tutti percorsa a ‘passo libero’, ovvero camminando o correndo due percorsi che si sono articolati tra le due frazioni di Ferrara tra Pontelagoscuro e Barco, su piste pedonali e attraversando i due parchi Bajocco e Fiorini. Il tutto con il supporto di quasi trenta volontari e del gruppo di Protezione civile Occhiobello-Stienta.

Al termine sono state premiate le società più numerose partecipanti, prima la Quadrilatero Ferrara, precedendo Corriferrara, Polisportiva Ferrariola, Invicta Copparo, Salcus, Reno Runner, Gruppo sportivo ma non troppo, Faro Formignana. Si sono avuti altri due momenti emozionanti con il ricordo ed omaggio effettuato da Uisp Ferrara ai familiari di Mario Cardinelli, a cui è stato dedicato il memorial, ed Alberto Borgatti, storico giudice di gara ed organizzatore delle prime edizioni della mezza maratona a Pontelagoscuro.

Mario Tosatti