In duemila a Comacchio per un’edizione record

Tutto pronto per la ‘Comacchio Half Marathon’. Una seconda edizione che richiamerà 2000 podisti. La manifestazione è organizzata dall’Atletica Corriferrara e patrocinato del Comune di Comacchio, testimonial dell’evento Laura Fogli. La partenza è prevista per le 18 di oggi pomeriggio in via Trepponti dal parcheggio di via delle Botteghe. Un percorso della mezza maratona 21,097 km che s’intreccerà con la storia e natura del territorio lagunare, gli atleti in gara attraverseranno le valli, il centro storico e i canali, il lungo canale di Porto Garibaldi fino a correre a fianco all’arenile prima di tornare in città con l’arrivo nel centro storico di Comacchio. Ai nastri di partenza, oltre la mezza maratona, anche una gara competitiva di 10 km, una ludico motoria sulla medesima distanza. Un richiamo al territorio di Comacchio sarà anche la medaglia denominata ‘La Croce Guardiana del Delta antico’, che verrà consegnata a tutti gli atleti giunti al traguardo. Ad anticipare l’evento sportivo anche tre appuntamenti a tema che si sono tenuti nel pomeriggio di venerdì alla scuola di musica in via delle Pescherie.

Nell’ordine si è trattato di ‘Allena la tua mente’ con Massimo Giusti psicologo, psicoterapeuta, divulgatore, scrittore, ‘Riflessioni sulla resilienza’ con Massimo Giusti e Iliass Aouani, atleta detentore del record italiano in maratona, e Veronica Ballandi Bulgari con ‘Storie di passi’ a cura di Laurent Soffiati e Roberta Pazi. "Siamo a meno di 100 pettorali – spiega Massimo Corà presidente Corriferrara – dal sold out di 2000 iscritti complessivi. Un traguardo per tutti noi davvero incredibile, che implementa quanto fatto nella prima edizione". In merito ai fatti che hanno visto l’Emilia-Romagna colpita da pesanti allagamenti gli organizzatori precisano: "La nostra regione è stata duramente colpita da un violento nubifragio, esprimiamo la nostra vicinanza ai territori colpiti dal maltempo. Possiamo però dirvi che i territori interessati dalla nostra mezza maratona non hanno subito danni né allagamenti". Tra i quasi 2000 iscritti totali, di questi 1100 sono per la mezza maratona ed il resto suddiviso tra gara competitiva da 10km e ludico motoria. Nell’analizzare i dati delle province di provenienza dei partecipanti, la maggior parte proviene da Ferrara, poi Arezzo, Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Cremona, Vicenza, Verona, Venezia, Treviso, Rovigo, Rimini, Reggio Nell’Emilia, Ravenna, Padova, Modena, Milano, Mantova e Forlì.

Mario Tosatti