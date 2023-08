In giro con l’auto de ’La stangata’

Poteva l’unica Dodge Six Brothers del 1929 esistente in Italia, per la precisione a Ferrara, non incontrarsi col presidente statunitense della Spal?

No, non poteva, anche perché il proprietario e driver Remo Roncarati, noto gestore di una carrozzeria in città, è un tifoso biancazzurro. Così ieri Tacopina (nella foto) ha avuto il privilegio di sedere con l’addetto stampa Giovanni Moro sull’auto - dello stesso modello del film “La stangata” - per un breve giro in città, al termine del quale ha posato con Roncarati, che in più anni ha ricostruito il mezzo cilindrata 3500 con pezzi originali acquistati in tutto il mondo, anche in Nuova Zelanda.

m. m.