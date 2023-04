In Promozione nessuna gioia per le nostre squadre

Turno da dimenticare per le ferraresi di Promozione, che faticano ad ingranare e a trovare continuità. L’unico risultato positivo di rilievo è del Casumaro, un pareggio con tanti gol in casa con il Fossolo, diretta concorrente per i play out, uno scontro diretto che pure vedeva favoriti i rossoblù, reduci da un filotto di risultati positivi. Invece la squadra di Testa è stata costretta due volte a rimontare, pur non demeritando.

Ha fatto di peggio la X Martiri, che ha perso nell’anticipo a Vado di Setta nella trasferta di montagna contro una squadra già retrocessa. In questo periodo Ruggero Ricci ha perso il tocco magico, ma per fortuna i biancazzurri, rispetto ai rossoblù, hanno il vantaggio di una classifica migliore e alla salvezza diretta mancano pochi punti da qui alla fine.

Nell’altro girone c’è poco da stare allegri. Il Faenza, la miglior ferrarese di questo raggruppamento, si è dovuta arrendere a Faenza, il castigamatti della Portuense la settimana precedente.

I romagnoli si erano portati in vantaggio con il solito Lanzoni e Betti, nella ripresa i castellani hanno accorciato le distanze con Boscolo Zemelo, ma è mancata la zampata per impattare. Una battuta d’arresto sulla strada che porta ai play off, ma è uno stop rimediabile e le possibilità per chiudere bene ci sono ancora tutte.

Seconda sconfitta consecutiva per la Portuense, che si è arresa con il minino scarto a Mordano con il Placci, molto più motivato. Va detto che Del Mastio era senza mezza squadra titolare, ma non deve essere un alibi, altre volte la Portuense aveva superato l’handicap e per fortuna che è già salva, vista la piega che sta prendendo l’ultima parte del campionato.

Chiudiamo con l’Argentana, una volta tanto con un risultato positivo. A Migliarino, con la squadra all’osso, i granata sono riusciti a impattare con il Sesto Imolese, che però ci ha messo del suo, sbagliando un calcio di rigore con Melloni.