In quattro giorni 706 abbonamenti

Nei primi cinque giorni di campagna abbonamenti è stata raggiunta quota 706 tessere.. Un risultato per certi versi sorprendente, che certifica la passione incondizionata dei supporters biancazzurri nei confronti della Spal. Naturalmente per ora si tratta di prelazioni sul proprio posto riservate ai vecchi abbonati, una fase che proseguirà fino a venerdì 28 luglio. Da sabato 29 luglio a giovedì 3 agosto la vendita sarà chiusa, e va ricordato che il diritto di prelazione non può essere ceduto a terzi per nessuna motivazione. La seconda fase riguarderà la vendita libera, da venerdì 4 agosto fino a venerdì 25 agosto (salvo esaurimento posti disponibili). È possibile sottoscrivere le tessere online sul sito di Vivaticket o presso le rivendite autorizzate, oppure allo Spal Point del centro commerciale Le Mura dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,30, e il sabato dalle 10 alle 13.