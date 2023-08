In un solo giorno 277 abbonamenti Prima partita all’inizio di settembre

di Stefano Manfredini

Se la campagna abbonamenti rappresenta il termometro dell’entusiasmo della tifoseria, il popolo biancazzurro sta rispondendo oltre ogni aspettativa. Dopo una settimana di stop, nel primo giorno di vendita libera sono state staccate la bellezza di 277 tessere. Una cinquantina in più rispetto al primo giorno in assoluto di campagna, quando erano stati rinnovati 229 abbonamenti. Ebbene, ora il numero complessivo di tessere ha toccato quota 2.801, davvero tanta roba per una Spal reduce da diversi campionati deludenti. Evidente la nuova squadra di Di Carlo riscuote la fiducia dei supporters biancazzurri, che dovranno però aspettare ancora un mesetto per vederla all’opera in campionato. Si ricorda che è possibile sottoscrivere la tessera sul sito di Vivaticket e nelle rivendite autorizzate, oltre allo Spal Point del centro commerciale Le Mura che osserverà i seguenti orari: dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,30, e il sabato dalle 10 alle 13.

Calendario e date serie C. In questa pazza estate – all’insegna delle incognite per addetti ai lavori e tifosi – arrivano finalmente le prime certezze. Lunedì prossimo infatti saranno finalmente pubblicati i calendari della serie C, che come era nell’aria scatterà domenica 3 settembre. Quindi con una settimana di ritardo rispetto a quanto previsto inizialmente, del resto qualche giorno prima il Consiglio di Stato sarà chiamato ad esprimersi sugli ultimi ricorsi. Subito prima dei calendari sarà ufficializzata la composizione dei tre gironi, che comunque non dovrebbero riservare sorprese rispetto alle indiscrezioni degli ultimi giorni. Salvo colpi di scena quindi la Spal sarà inserita nel girone B assieme ad Ancona, Arezzo, Carrarese, Cesena, Virtus Entella, Fermana, Gubbio, Juventus Next Gen, Lucchese, Olbia, Perugia, Pescara, Pineto, Pontedera, Recanatese, Rimini, Sestri Levante, Torres e Vis Pesaro. La Coppa Italia di serie C invece comincerà dopo l’inizio del campionato.

Amichevoli. Oggi alle 17,30 al centro sportivo Gibì Fabbri la Spal affronta il Treviso nel primo dei due test in programma nel weekend. Si tratta della quarta amichevole, dopo le due giocate nel ritiro di Mezzana (contro Rappresentativa Val di Sole e Napoli) e quella contro il Mezzolara. L’incontro con la squadra veneta verrà disputato a porte chiuse. Una curiosità: nel Treviso gioca Francesco Posocco, esterno destro classe 1996 che nella stagione 2015-16 collezionò 10 gettoni (quattro in campionato e sei in Coppa Italia, con tre gol all’attivo) nella Spal che conquistò la promozione in serie B. Domani alle 17,30 in via Copparo invece la squadra di Di Carlo riceverà il Corticella, che come il Treviso parteciperà al prossimo campionato di serie D. A differenza della gara di oggi però quella col Corticella sarà aperta al pubblico.