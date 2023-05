Incredibile Fortitudo: esonerato Dalmonte

Fortitudo, che situazione! Prima l’annuncio di Banks, ufficializzato nel pomeriggio di lunedì, poi, soltanto poche ore più tardi, nella mattinata di ieri, quello dell’esonero di Luca Dalmonte (foto), "silurato" in seduta stante alla vigilia dei playoff. "E’ stata una scelta difficile ma ponderata: purtroppo i risultati non sono stati soddisfacenti, quindi siamo arrivati a questa decisione unanime di cambiare la guida del roster, che sarà affidato a Matteo Angori, Roberto Breveglieri e Matteo Tasini - così il presidente della F Valentino Di Pisa –. Volevamo dare una scossa forte alla squadra prima dei playoff: vero che abbiamo sempre detto che non avevamo ambizioni, ma vogliamo giocarcela alla pari con tutti e fare un playoff di livello".

g. p.