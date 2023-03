Incredibile Masi: spreca due rigori

Castenaso

2

Masi-Voghiera

1

CASTENASO: Aversa, Bassoli, Marchesi (22’ st De Brasi), Canova, Greco, D’Errico (7’ st Colli), Grassi, Magliozzi, Spiezia (12’ st Ghiselli), Raspadori (7’ st Monducci), Jammeh. A disposizione: Pignatelli, Veronese, F. Verri, T. Verri, Tomassini. All.: Gelli.

MASI-VOGHIERA: Campi, Castelli, F. Franceschini, Valesani, Catozzo (15’ st Vanzini), Quarella (22’ st Saugo), Molossi, De Angelis (15’ st Mangherini), Fregnani, Sarto, Cazzadore. A disposizione: Battara, Benini, Zaffi, S. Franceschini, Vallesani, Lolli. All.: Rambaldi.

Arbitro: Diversi di Lugo.

Reti: 1’ pt Jammeh (C), 44’ pt Fregnani (M), 43’ st Jammeh (C).

Vittoria interna per il Castenaso contro il Masi Voghiera. Pronti via, dopo pochi secondi, la partita si sblocca: il marcatore è Jammeh, che scarica una bordata da fuori aria. Gli ospiti non ci stanno e provano la reazione. Il Masi Torello inizia a produrre gioco, e al 25’ il direttore di gara assegna un calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Cazzadore, che però manda la palla fuori dallo specchio. Al minuto 38’, altro rigore per gli ospiti: cambia il rigorista ma non l’esito, stavolta a sbagliare è Franceschini. A 1’ dal termine della prima frazione gli ospiti trovano il pareggio grazie alla rete di Fregnani, che cerca cosi di dare una scossa ai suoi, dopo gli episodi dei calci di rigore. L’ultima azione prima del rientro negli spogliatoi vede Raspadori sfiorare il raddoppio per i locali. Termina il primo tempo e le squadre rientrano negli spogliatoi per l’intervallo. La ripresa è molto combattuta, con il Masi Torello che parte meglio. Nonostante la supremazia gli ospiti non creano grattacapi al portiere locale. Quando siamo alla mezz’ora, Canova da calcio piazzato crossa al centro per la deviazione di Migliozzi che sfiora il gol. A 3’ dal termine della partita, contropiede locale: Colli s’invola verso la porta avversaria, calcia a rete, Campi respinge e Jammeh ribatte a rete siglando la sua personale doppietta regalando la vittoria ai suoi. Il prossimo turno vedrà il Castenaso impegnato contro la capolista Victor San Marino.