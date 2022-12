Incubo Mazza: è stato un 2022 da cancellare

È stato un 2022 da incubo quello dei tifosi biancazzurri abituati a seguire la Spal sugli spalti del Mazza. Già, perché in 20 gare casalinghe di campionato disputate nell’anno solare, la squadra guidata prima da Venturato e poi da De Rossi ne ha vinte appena cinque. I pareggi invece sono stati sette e le sconfitte addirittura otto! Davvero un bilancio da dimenticare per una Spal che aveva iniziato il 2022 con un pareggio incoraggiante contro il Benevento e l’ha chiuso con un ko doloroso contro il Pisa. La distribuzione dei punti conquistati al Mazza prima e dopo l’estate invece è identica, perché dal 16 gennaio al 30 aprile i biancazzurri hanno racimolato 11 punti in 10 giornate (due vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte), lo stesso bottino ottenuto da Esposito e compagni dal 14 agosto al 26 dicembre (tre vittorie, due pareggi e cinque sconfitte).

Stagioni diverse, allenatori diversi, stesso bilancio in rosso. Sono servite quattro partite casalinghe a mister Venturato per centrare la prima vittoria, una cinquina roboante rifilata alla Ternana (5-1). Ben più significativa però è stata l’unica altra vittoria al Mazza della gestione Venturato nella scorsa stagione, il 3-0 col Frosinone che ha sancito la salvezza. In mezzo, tante delusioni, pareggi da brivido e battute d’arresto disarmanti. Impossibile dimenticare i ko contro Reggina (1-3), Ascoli (1-2) e Cremonese (0-2), mentre contro Cosenza (2-2) e Crotone (1-1) i biancazzurri hanno impattato in extremis evitando due sconfitte che avrebbero avuto conseguenze molto pesanti.

A prescindere dai freddi numeri, se possibile questa stagione è andata addirittura peggio. Proprio così, perché dopo lo scivolone al debutto contro la Reggina (1-3) la squadra di Venturato sembrava essersi messa in carreggiata superando prima il Cagliari (1-0) e poi il Venezia (2-0), due avversarie in difficoltà ma che la scorsa stagione giocavano in serie A. L’illusione però è durata poco, con l’ex allenatore del Cittadella che ha fatto in tempo a disputare solo un’altra gara al Mazza (0-2 col Genoa) per poi lasciare il posto a mister De Rossi. L’impatto di DDR con lo stadio di corso Piave non poteva essere migliore (5-0 sul Cosenza), ma anche in questo caso i nodi sono venuti ben presto al pettine. Da quel giorno – era il 22 ottobre – infatti la Spal in casa non ha più vinto. Anzi, nelle cinque successive partite in casa i biancazzurri hanno pareggiato due volte (contro Sudtirol e Palermo) e perso addirittura tre (contro Benevento, Modena e Pisa). Quello che una volta era un fortino quasi inespugnabile quindi si è tristemente trasformato in terra di conquista. Tra i buoni propositi spallini per il 2023 deve necessariamente spiccare l’inversione di tendenza tra le mura amiche.

Stefano Manfredini