Intesa San Paolo, progetto col Canoa Club

Un passo decisivo per rendere lo sport acquatico accessibile a tutti, senza alcuna limitazione: questo quanto si propone il Canoa Club Ferrara con il progetto “Un pontile per nuove partenze”, che ora può contare sul sostegno di Intesa Sanpaolo che, coadiuvata nella scelta da Fondazione CESVI, ha deciso di sposare la progettualità ponendola tra quelle sostenute attraverso il Programma Formula, progetto accessibile dalla piattaforma di raccolta fondi For Funding per promuovere in tutto il territorio italiano sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.

Il progetto si propone la realizzazione di un nuovo pontile che consenta l’accesso in autonomia e sicurezza allo specchio d’acqua anche a persone con limitazioni motorie, la creazione di una nuova struttura per il ricovero delle imbarcazioni con spazi interni ed esterni idonei a facilitare il rimessaggio e la presa delle attrezzature adatto anche alle persone con disabilità che intendono utilizzare l’impianto in autonomia. Interventi grazie ai quali sarà possibile ampliare la proposta sportiva e quella del CASP per accogliere più persone con disabilità motorie diverse, così da poter avere anche le carte in regola per sì organizzare una gara internazionale di paracanoa coinvolgendo tutte le associazioni che si occupano di disabilità sul territorio Ferrarese.

L’obiettivo è raccogliere 120mila euro entro fine giugno. Per sostenere con una donazione il progetto è attiva sul sito web di For Funding–Formula una pagina dedicata, con l’aggiornamento in tempo reale delle somme raccolte: https:www.forfunding.intesasanpaolo.comDonationPlatform-ISPnavprogettoCanoa-accessibile-Ferrara

Mauro Borghi, presidente del Canoa club Ferrara, realtà che negli ultimi anni ha raggiunto risultati importanti con riconoscimenti a livello nazionale e internazionale in ambito olimpico e paralimpico, si dice "fiero di questa importante collaborazione, che grazie al sostegno della comunità, permetterà di migliorare l’accessibilità e la proposta sportiva del nostro splendido impianto immerso in un’oasi naturalistica a Vigarano Pieve".