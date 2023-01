Inzaghi conta sui soliti Non ce la fa l’ex Cionek a causa di un infortunio

Niente gara dell’ex per Cionek, che a causa di un infortunio è costretto ad alzare bandiera bianca. Il polacco era tra i candidati a sostituire lo squalicato Pierozzi nel ruolo di terzino destro, dove a questo punto dovrebbe essere schierato Bouah: l’alternativa è Loiacono. Pochi dubbi invece negli altri reparti, dove Superpippo dovrebbe affidarsi ai titolarissimi che nel girone di andata hanno trascinato gli amaranto al secondo posto, in zona promozione diretta. In casa Reggina è comunque appena arrivato un altro ex spallino, che dovrebbe accomodarsi in panchina. Si tratta di Contini, portiere che militò in biancazzurro nella stagione 2015-16. "La Spal ha una classifica che non rispecchia il suo valore – assicura Filippo Inzaghi nella conferenza stampa della vigilia –. Santander? Si sta allenando con continuità, ha smaltito i suoi problemi fisici e potrà sfruttare l’occasione quando gli capiterà".