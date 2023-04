"Io ci credo, vinciamo e restiamo in corsa"

Prosegue la preparazione in Abruzzo per la Spal di Oddo, che ieri, con un giorno di anticipo per le festività, ha fatto il punto della situazione in vista di Benevento-Spal. "Non siamo affatto rassegnati – spiega il tecnico –, siamo motivati, ci crediamo ancora. Abbiamo davanti uno spartiacque importante. Se vinciamo a Benevento ci salviamo".

Ci saranno novità tattiche?

"L’atteggiamento tattico è quello, la linea è tracciata. Andrò controcorrente ma dico che la squadra sta crescendo sotto un certo punto di vista. Con i nostri soliti limiti, certo. In questi momenti si è tutti un po’ offuscati dai risultati e dalla posizione di classifica, ma io dico le cose che penso. Quando facciamo male lo dico, ad esempio nella ultima mezz’ora con la Ternana, ma la Spal in quel match fino al minuto 65 ha fatto una buonissima partita, lottando. Il motivo di quell’ultima mezz’ora però non è il modulo, avevamo già cambiato da cinque minuti. Dobbiamo migliorare di gamba, di personalità, e cercare di tenere il baricentro più alto senza farci schiacciare dalla paura di essere schiacciati".

Quanto si può lavorare sulla difficoltà fisica attuale?

"A livello generico in questo momento non si può fare più di tanto, la condizione si crea dall’inizio. Quello che si può fare è migliorare la condizione in quei giocatori che ce l’hanno scarsa per via di infortuni. Non c’è però solo la condizione fisica. A mente lucida, in quella ultima mezz’ora c’era un centrocampo fresco quindi tanta parte l’ha fatta la condizione mentale".

Ci si aspettava un maggiore contributo da parte dei giocatori per non ritrovarsi in questa situazione?

"Servono gli uomini, in questi momenti ti puoi tirare fuori con i valori che hai dentro al di là della tattica, della tecnica e della qualità. La storia poi dei giocatori poi non conta nulla, conta il presente. Io non guardo il numero delle presenze dei giocatori per decidere chi mettere in campo. Non per niente faccio giocare Contiliano, che è pulito di testa in tutto quello che fa e va in campo perché lo merita, anche se ha tre presenze in serie B".

Il pareggio sarebbe risultato inutile per entrambe le squadre?

"Dove sta scritto? Magari pareggi questa e vinci le sei dopo. Il risultato drammatico sarebbe la sconfitta a mio avviso. Ma noi andiamo là per vincere".

Ha avuto in quesi giorni di lavoro la percezione di qualcosa di diverso nel gruppo?

"L’unica cosa che esigo è che i ragazzi ci credano quanto ci credo io. Ed io ci credo ancora tantissimo".

Beatrice Bergamini