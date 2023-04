Iozzelli nel mirino per il post Belletti Promosso con Pistoia e con Chiusi

Mentre la squadra prepara la quinta giornata della seconda fase, la società inizia a guardare anche al futuro e al prossimo assetto dirigenziale. Non è più un mistero la separazione al termine della stagione dal ds Ivan Belletti, e mentre si lavora a una trattativa non semplice per il rinnovo di Matteo Mecacci, ci si muove anche sul fronte della futura direzione sportiva. L’idea è quella di acquisire una figura che non sia solo un ds, ma un manager che si occupi di varie mansioni. Uno dei candidati, che sicuramente piace alla società biancorossa, è Giulio Iozzelli. Nato a Pistoia nel 1964, Iozzelli vanta una carriera da dirigente sportivo quasi trentennale, vissuta prevalentemente nella città natia. Dalla stagione 1991-92 fino al 1999, ha ricoperto il ruolo di team manager prima e di ds poi, nell’Olimpia Basket Pistoia in serie A1. Subito dopo una parentesi di quattro anni fino al 2002-03 nel mondo del calcio con la Pistoiese, per fare ritorno in quello della palla a spicchi con il Pistoia Basket, nel 2012-13, con la promozione in serie A. Iozzelli ha poi ricoperto il ruolo di Direttore Generale di Pistoia fino al termine della stagione 2018-19, per poi approdare a Chiusi, dove ha vinto la serie B, è stato premiato miglior dirigente della serie cadetta nel 2021 e ha condotto la squadra toscana a un’altra salvezza quest’anno.

Mauro Paterlini