Isolani in ansia per bomber Pavoletti

Il Cagliari è in ansia per bomber Pavoletti, che difficilmente riuscirà a recuperare per la gara di venerdì sera contro la Spal. Nell’ultima seduta di allenamento l’attaccante ha svolto un lavoro personalizzato assieme a Viola e Goldaniga, mentre Di Pardo è rimasto a riposo. Per farsi un’idea dell’importanza di Pavoletti per i rossoblù, basta riportare un dato: dall’inizio di dicembre a metà gennaio ha giocato titolare quattro volte (contro Parma, Perugia, Palermo e Como), mettendo a segno cinque reti. Proprio contro i lariani però il centravanti ha riportato una distorsione alla caviglia che lo ha costretto a saltare la trasferta di Cittadella, dove guarda caso la squadra di Ranieri è rimasta a bocca asciutta.

Detto questo, i rossoblù non sono certo privi di soluzioni offensive: al Tombolato è stato schierato un tandem composto da Lapadula e Falco che non ha lasciato il segno, ma potrebbe essere riproposto contro la Spal.