Italia-Marocco a Ferrara, Spal Femminile in Serie C dal 10 settembre

È un momento di grande fermento per il calcio femminile, soprattutto nella nostra città che si appresta ad ospitare la Nazionale italiana. Sabato prossimo alle 18,15 lo stadio Mazza ospiterà le Azzurre guidate dalla Ct Milena Bertolini nell’ambito dell’amichevole contro il Marocco. Ferrara è stata scelta per l’ennesima volta dalla Figc anche per la sensibilità del pubblico per il calcio in rosa, sviluppata anche e soprattutto grazie al lavoro del settore femminile della Spal. A questo proposito, il Consiglio Federale ha approvato le date ufficiali per i campionati nazionali femminili della prossima stagione sportiva. Ebbene, l’Accademia Spal (prima squadra del movimento femminile biancazzurro) comincerà il campionato di serie C domenica 10 settembre 2023, mentre l’ultima giornata è fissata per domenica 26 maggio 2024. In questa categoria sono previsti tre gironi, con l’Accademia Spal che con tutta probabilità giocherà nel B con le seguenti avversarie: Centro Storico Lebowski, Condor Treviso, Femminile Riccione, Isera, Jesina Femminile, Lumezzane, Meran Women, Padova Femminile, Perugia Femminile, Sudtirol, Tavagnacco Femminile, Trento Femminile, Venezia, Venezia 1985, Vicenza Femminile, Villorba, Vis Pesaro.