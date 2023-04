’Jeky Dreams’ Comacchio conquista il podio a Genova

"Solo chi sogna può volare", con questo motto si sono presentate e hanno partecipato al concorso di Genova "Spring Edition", tenutosi domenica scorsa e organizzato dall’Ente Danze Italia, i ragazzi della ’Jeky Dreams’, di Jessica Vanore e Maria Federica Cinti, gruppo con sede a San Giuseppe di Comacchio.

La scuola lagunare ha lasciato poco spazio ai suoi concorrenti nelle varie prove, come confermano i risultati ottenuti.

Questi i piazzamenti conquistati nel dettaglio: primo posto per Cristian Casadei nell’assolo modern; primo posto per Ludovica Vitali e Cristian Casadei nel passo a due; infine primo posto di Josephine Spinali nell’assolo contemporaneo.

Prime classificate Alexandra Spinali e Giorgia Mangione nel passo a due; secondo posto Gruppo grandi modern; borsa di studio per Gaia nell’assolo contemporaneo.

La Scuola ha ottenuto così, per il secondo anno consecutivo, l’accesso diretto alla finalissima nazionale di Roma, che si svolgerà a maggio, finalissima in cui nell’anno passato avevano ottenuto il premio come vincitori assoluti Danze Italia.

