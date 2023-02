Jerkovic: "Tassi Group, adesso esci dal tunnel"

"E’ evidente che abbiamo un problema nel concretizzare, dobbiamo tornare a vincere per uscire da questo tunnel". La ricetta di Mihajlo Jerkovic per mettere fine alla striscia di cinque sconfitte consecutive della Tassi Group passa necessariamente dai due punti nella sfida di domenica contro Cividale, formazione che ieri ha ufficializzato l’innesto dell’esterno argentino Lucio Redivo. Il Kleb invece rimane il solito e ha cominciato a preparare l’impegno casalingo contro i friulani, sconfitti all’andata dopo un’incredibile rimonta dal -22. Dopo il doppio passo falso con Ravenna e San Severo la situazione di classifica dei biancazzurri si è fatta preoccupante, nonostante Ferrara occupi ancora il nono posto, l’ultimo disponibile per evitare il girone della retrocessione nella seconda fase.

Mihajlo, non è un momento facile quello che state vivendo. Come se ne esce?

"Le ultime partite le abbiamo perse tutte negli ultimi 4’, significa che non riusciamo a concretizzare quanto di buono fatto per tre quarti e mezzo. Nel girone di andata le cose andavano diversamente, purtroppo il basket è così, il nostro momento complicato è arrivato nella fase cruciale della stagione".

Stanchezza, pressione o cos’altro?

"Entrambe, alcuni giocatori arrivano alla fine con tanti minuti sulle gambe, logico che non siano più lucidissimi. Quando entri in un tunnel come questo ti metti addosso tanta pressione, sono convinto che basti una vittoria per sbloccarci, il problema è che non sta arrivando".

Chi sale dalla panchina, compreso lei, ultimamente sta facendo parecchia fatica.

"E’ vero, è un ruolo complicato perché appena fai due errori rischi di condizionare il resto della tua prestazione, dobbiamo tornare ad avere un impatto sulla gara. Personalmente, fino al derby con Cento entravo in partita abbastanza facilmente, ora sto trovando molte difficoltà". Domenica arriva Cividale, che partita sarà?

"All’andata eravamo più o meno nella stessa situazione, arrivavamo dalle sconfitte con Ravenna e San Severo. Penso sia una squadra contro la quale ci accoppiamo molto bene nelle marcature, non sono grossissimi sotto canestro e magari la soffriamo meno rispetto ad altre. Speriamo di riuscire ad invertire questo trend negativo".

Jacopo Cavallini