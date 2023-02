Kleb basket Ferrara, servono risorse entro fine mese per salvare la stagione

Ferrara, 24 febbraio 2023 – Ore febbrili, disperate, per salvare la stagione di serie A2 del Kleb Basket. Mancano risorse, soldi freschi entro fine mese per pagare le spettanze federali ed almeno una mensilità di stipendi per i tesserati, che domenica giocheranno comunque regolarmente a Nardò.

La preoccupazione è forte, il grido di allarme del presidente Miozzi è arrivato tardi, troppo dopo mesi di mancate comunicazioni a staff e squadra, ma l’amministrazione comunale lavora a un’alternativa che possa almeno condurre in porto l’attuale campionato, a prescindere da quello che sarà il risultato sportivo.

Come fare? Il piano è riunire un gruppo di imprenditori, nuovi e vecchi sponsor, allo stesso tavolo, per condurre la barca in porto. Non è facile e il tempo stringe, ma ci si sta provando.