Kleb in visita al Roiti aspettando Cividale

Lavorare in team, condividendo traguardi ed errori, il tutto per il bene della squadra e non del singolo. Mattinata più che proficua, quella di ieri, al Liceo Scientifico Roiti per il team manager del Kleb Nicolò Galdi, coach Spiro Leka e i giocatori Andy Cleaves, Maurizio Tassone e Carlo Buriani, quest’ultimo studente proprio del Roiti, che ha accolto i protagonisti biancazzurri in palestra. Circa un centinaio gli studenti che, davvero entusiasti ed interessati, hanno ascoltato le parole dello speciale "quintetto" biancazzurro. All’incontro con gli esponenti del Kleb erano presenti le classi 2°K, 2°H, 2°Q, 2°A e 2°O, accompagnate dalle docenti Eleonora Brancaleoni e Adriana Giambanco. Le altre classi seconde aderenti al progetto "Settimana dello sport" seguiranno l’incontro in modalità registrata. Terminato l’ascolto degli interventi che, oltre del lavoro in gruppo, hanno toccato il tema del raggiungimento dei propri obiettivi di vita e sportivi solamente credendo e perseverando in quello che si fa, si è passati alla fase di gioco, nella quale sono stati protagonisti i giocatori del Kleb, prima degli autografi e delle foto di rito. Tornando al campo, la Tassi Group sta preparando l’impegno di domenica alle 17 contro Cividale, allenandosi al completo dopo aver recuperato capitan Campani rimasto a riposo precauzionale nella giornata di martedì.

Dopo le cinque sconfitte consecutive, i biancazzurri hanno bisogno di vincere per uscire dalla spirale negativa in cui si sono cacciati e ridare un po’ di ossigeno alla loro classifica.

La formazione friulana scenderà a Ferrara fresca dell’ingaggio della guardia argentina Lucio Redivo, nella prima parte di stagione a Casale Monferrato, arrivato a Cividale per rimpiazzare l’acciaccato Rotnei Clarke, ai box ormai da più di un mese. Fondamentale come sempre sarà l’apporto del pubblico di fede estense: prevendita al via oggi pomeriggio alla Bondi Arena dalle 15 alle 18.30, poi domani dalle 10 alle 12.30 e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.

Jacopo Cavallini