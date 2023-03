Kleb multato dalla Fip, inibizione per Miozzi

E’ arrivato ieri pomeriggio il comunicato ufficiale della Fip sulla rinuncia al campionato del Kleb Basket. Tre mesi di inibizione per il presidente Marco Miozzi (nella foto) e 30mila euro di ammenda che verranno quasi certamente sottratti dalla fideiussione che sarebbe dovuta servire a pagare gli stipendi arretrati dei tesserati. Di seguito la nota integrale: "Il giudice sportivo dichiara la società Kleb Basket Ferrara rinunciataria alla partecipazione al Campionato di A2 Maschile per la stagione 20222023 conservando il diritto di iscriversi ai campionati a libera partecipazione; annulla l’omologazione di tutte le partite sin qui disputate; infligge un’ammenda di 30mila euro pari a dodici volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi; infligge altresì all’amministratore unico sig. Marco Miozzi il provvedimento di inibizione per tre mesi fino al 3 giugno 2023; trasmette gli atti al Comitato Regionale Emilia-Romagna per i provvedimenti di competenza; dispone altresì la trasmissione degli atti all’Ufficio Tesseramento per lo svincolo degli atleti senior e al Comitato Nazionale Allenatori per l’annullamento dei tesseramenti Cna".

Nel frattempo, la vicenda della chiusura anticipata del Kleb non è passata inosservata nemmeno tra i banchi della politica, ed è di ieri l’interpellanza del consigliere comunale del Partito Democratico (ed ex assessore allo sport nella giunta Tagliani) Simone Merli diretta al sindaco Fabbri e all’attuale assessore Maggi. "Mai nella storia sportiva ferrarese il basket cittadino aveva ritirato la squadra nel corso del campionato – si legge nella nota – e tutto ciò rappresenta un grave danno non solo allo sport e ai tifosi che lo sostengono ma anche a tutti i lavoratori che hanno perso l’occupazione e per tutte le aziende che certamente non riceveranno il denaro dovuto per le loro prestazioni. Va ricordato che a settembre 2022 era stato presentato il main sponsor (Tassi Group, ndr) che avrebbe dovuto sostenere e rafforzare la società. Si interpellano il sindaco e l’assessore competente per conoscere quale sia stata la strategia aziendale della società, ritenendo non possibile che i problemi siano sorti negli ultimi trenta giorni; quali iniziative sono state messe in campo per scongiurare questa fine ingloriosa; quali reali prospettive si immaginano per riconsegnare alla città una squadra e una società in grado di riportare dignità e qualità al basket cittadino; e infine, come verrà utilizzato, gestito, e da chi e in quale modalità, il palazzetto dello sport".

Jacopo Cavallini