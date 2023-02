"Kleb più unito che mai Ma bisogna sbloccarsi"

La Tassi Group ha assoluta necessità di sbloccarsi per togliersi dall’impasse dell’ultimo mese, che l’ha vista perdere cinque volte di fila ed essere risucchiata nella lotta salvezza nonostante un nono posto al momento salvaguardato dagli attacchi delle quattro più dirette inseguitrici. Domani, contro la rivelazione del girone Cividale (ore 17), il Kleb dovrà tenere la guardia alta per quaranta minuti senza incappare nei blackout delle ultime gare, costati carissimo soprattutto contro Ravenna e San Severo. "Per noi è una partita molto importante, come tutte quelle da qui alla fine del campionato – analizza l’assistant coach Nando Maione –, sono in palio due punti che potrebbero sbloccarci e farci uscire da questo momento complicato nel quale ci sta mancando un po’ di fiducia. Cividale è una squadra che si passa molto bene la palla, dovremo essere bravi a sporcare le loro linee di passaggio, sono un gruppo solido che in stagione ha colto successi importanti su campi difficilissimi come il Paladozza. Questa settimana hanno aggiunto un giocatore come Redivo che è stato anche mvp del campionato, è una pedina che può aiutarli a gestire determinati momenti delle partite nel quale il pallone scotta di più. Rispetto ad altre squadre non hanno il "big man" sotto canestro e questo potrebbe darci una mano negli accoppiamenti, in ogni caso noi dovremo essere aggressivi in attacco e non incappare nei passaggi a vuoto delle ultime sfide. Come stanno lavorando i ragazzi? Sono un gruppo veramente coeso, penso che questo sia un aspetto che ci aiuterà molto nel tentare di uscire da questa situazione, sull’impegno nessuno può dire nulla a questi giocatori. E’ un momento dove non ci sta girando bene, vero che dobbiamo migliorare su qualche aspetto, ma riuscissimo a vincere una partita potrebbe partire un secondo campionato per noi. Allenare questo gruppo è veramente soddisfacente, mancando un po’ di fiducia subentra anche un filo di pressione in più nei finali di gara, ma dal punto di vista dell’impegno non c’è niente da dire".

Jacopo Cavallini