Kleb, sono ore di passione La salvezza resta difficile

Si muove qualcosa di concreto attorno al Kleb Basket, nell’ennesima giornata caotica che ha visto il sit-in di un centinaio di tifosi biancazzurri al palasport per manifestare contro l’attuale presidente Marco Miozzi. "Noi vogliamo continuare, Miozzi devi mollare" è lo striscione con cui i supporters biancazzurri si sono espressi nel tardo pomeriggio di ieri, ma la vera sorpresa è stata la presenza dell’ex patron Francesco D’Auria, che ha voluto metterci la faccia e ha svelato l’operazione con cui dietro le quinte si sta cercando di portare in salvo il Kleb. Uomo forte parrebbe essere Matteo Mazzoni, ceo di Top Secret e main sponsor fino allo scorso anno, ma altri imprenditori si sono fatti avanti per riuscire a salvare la stagione, e a questo punto la presenza di D’Auria davanti ai tifosi non è da ritenersi casuale. Parole chiare, quelle dell’ex patron del Kleb, che ha spiegato la situazione: "Ad ottobre sono stato allontanato perché mi era stato detto dall’attuale presidente Miozzi che ero di troppo, e per mesi non mi avete visto al palazzetto.

Ora ci metto la faccia, anche se non spettava a me, e vi dico che i debiti precedenti non sono stati assolutamente sanati come ha invece dichiarato l’attuale presidente pochi giorni fa. Lui conosceva benissimo la situazione economica del Kleb essendo vicepresidente e consulente finanziario, firmava i bilanci durante la mia gestione. Io tengo a questa società, ora lui deve farsi da parte e delegare ad altri la gestione fino a fine stagione, c’è un gruppo di 4-5 imprenditori pronto a subentrare. Il tempo stringe, questi giocatori meritano di arrivare a giugno ed essere pagati, il roster è stato costruito con il budget più basso di tutta la A2: anche se non dovrei farlo io, sono qui per chiedervi scusa, Ferrara non si merita tutto ciò. Durante la mia presidenza abbiamo vissuto situazioni anche peggiori di questa – ammette D’Auria –, ma ci siamo rimboccati le maniche, siamo stati vicini ai giocatori e siamo andati avanti, cosa che fin qui non è mai successa. Ora dobbiamo sperare che si riesca a trovare la quadra in fretta, al massimo entro domani bisogna dare certezze alla squadra perché la finestra di mercato chiuderà venerdì. Miozzi ha finalmente dato il consenso per far accedere chi di dovere ai conti della società, sembra che voglia farsi da parte, ma bisogna fare presto".

Jacopo Cavallini