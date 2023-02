Kleb, un viaggio nell’incertezza Domani si gioca, ma senza garanzie

Vigilia surreale in casa Kleb, divisa tra la trasferta di domani a Lecce contro Nardò e le questioni societarie che continuano a tenere banco dopo una settimana in cui di tutto si è parlato tranne che di basket giocato. La squadra partirà oggi all’ora di pranzo alla volta della Puglia, dove domani pomeriggio scenderà in campo in una gara delicatissima in chiave salvezza, anche se l’epilogo finale della stagione è ancora un punto interrogativo vista la drammatica situazione in cui versano i conti della società.

Ieri pomeriggio si è consumato l’incontro tra l’assessore allo sport Andrea Maggi e un’importante famiglia imprenditoriale del territorio, che si è presa almeno 48 ore per valutare una possibile entrata in scena e salvare il Kleb dal fallimento. Dietro le quinte continua ad esserci fermento, la volontà di tutti – in primis dell’amministrazione comunale – è quella di evitare una brutta figura a livello nazionale, ma il tempo stringe e a metà della prossima settimana andranno messe tutte le carte sul tavolo. Ci sono infatti scadenze da rispettare, con la federazione e con i tesserati, ormai arrivati a due mesi di stipendi arretrati ancora non saldati.

Il faccia a faccia tra giocatori, staff e il presidente Miozzi è servito a rassicurare ma solo fino a un certo punto, perché il massimo dirigente biancazzurro ha ammesso la gravità della situazione e le difficoltà nel continuare l’attività, pur confermando l’intenzione di sondare tutte le alternative possibili per non far chiudere in anticipo l’annata sportiva.

"Il presidente Miozzi e diversi interlocutori del territorio si stanno muovendo per non lasciare nulla di intentato per salvare il Kleb Basket. È in atto un paziente lavoro di relazioni per reperire le risorse necessarie per dare un futuro al basket di vertice in città. Per ora si può guardare con un cauto ottimismo. Certo è che il mondo del basket, l’amministrazione comunale e la società stessa, così come le persone che hanno a cuore il futuro del Kleb, stanno facendo di tutto per attivare un network che possa raggiungere l’obiettivo", questo il laconico comunicato stampa di ieri pomeriggio.

In tutto ciò, il gruppo guidato da Spiro Leka si trova ad affrontare la trasferta di Nardò in un clima complicatissimo, nel quale capitan Campani e compagni continuano a lavorare con grande professionalità: "Nelle ultime sconfitte c’è sempre stata la prestazione – le dichiarazioni pre-gara del vice allenatore Marco Carretto –, sono stati gli episodi a portarci ai ko. A Lecce dovremo essere bravi a restare uniti nei momenti difficili e cinici quando potremo approfittare di qualche loro passaggio a vuoto, continuando a mantenere il tipo di prestazioni che abbiamo messo in campo fino ad ora. Nardò è imprevedibile dal punto di vista offensivo, può battere la prima in classifica e perdere contro l’ultima, ha giocatori di qualità assoluta". Con le questioni extra campo ad aver preso il sopravvento negli ultimi giorni, chissà che un successo insperato in Puglia non possa contribuire a dare una sterzata positiva anche all’esterno.

Jacopo Cavallini