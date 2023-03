Koi Sushi batte il Salvatonica Giustospirito e Hurly Burly ok

In Serie A Girone A il Basilico va sotto contro l’AM Circolo Encap per la rete di Barbatano, poi segna 2 volte prima del riposo con Bersanetti e Inglesetti e 2 nei primi 10 minuti della ripresa con Spettoli e il rientrante Giammetta, Salliu fa 2-4, prima del definitivo 5-2 ancora di Inglesetti. Il Real di Mezzo si porta sul 3-1, va al riposo sul 3-3, poi ancora 5-3 e 6-4, ma subisce 6 reti consecutive prima del 7-10 finale a favore dell’Hotel Lucrezia Borgia, in cui segnano una tripletta Mocanu e una doppietta a testa Kupsi, Sosnovschi e Madhkour. Successo rotondo del Caleffi, 3-0 all’intervallo e 7-2 finale contro il Bar Mattino Ostellato, mattatore il solito Sgargetta autore di 5 reti, di Bosi le altre 2 segnature. Caleffi che lascia l’ultimo posto al Francolino e aggancia proprio il Bar Mattino a quota 9 e si porta ad 1 punto dall’AM Circolo Encap.

In Serie B Girone A il Giustospirito fatica non poco per avere la meglio su un Aqua e Salute appiccicoso: 2-2 all’intervallo, Alberghini e Oladund per il Giustospirito e gol e assist, per Tumidei, di Tassi nell’Aqua e Salute. Nella ripresa segnano El Gana, Otay e doppietta di Bruggeman, finisce 6-3. Regge il ritmo della capolista, l’Hurly Burly che la sfanga contro il sempre ostico Asso di Cuori, 3-3 all’intervallo e 8-7 finale con 2 gol negli ultimi 3 minuti, di Pedarzini e Spettoli, tripletta di Nigrisoli per l’Hurly Burly, nell’Asso di Cuori poker di Sgargetta. Al 3° posto piomba la New Team che chiude sotto la prima frazione, 1 a 2, contro l’Autofficina Lodi, ma si porta 4-2, poi 5-3 e trionfa 6-4.