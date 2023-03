Kuuba premiato come miglior under

Al termine della finale di Busto Arsizio, il biancorosso Gregor Kuuba ha ricevuto il ’Premio Matteo Bertolazzi’ come miglior under 21 della Coppa Italia. Un riconoscimento meritato per l’under della Tramec, che in finale ha fatto cose importanti. Kuuba che potrebbe trovare più spazio nelle ultime tre giornate di campionato, dato che a parte la trasferta di Pistoia del 22 marzo, le gare in casa con Mantova e in trasferta a Chieti non conteranno nulla per la classifica di Cento, che potrà gestire i minuti dei titolari.