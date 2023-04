Kuuba, promessa biancorossa "Rabbia utile per i playoff"

"Perdere così ci ha fatto molto male. Peccato, perché per come abbiamo giocato, avremmo meritato un finale diverso". A parlare è Gregor Kuuba, il 19enne estone che nel giro di poche settimane si è ritrovato dall’essere un giovane di belle speranze, aggregato al gruppo di coach Mecacci e utilizzato in regular season quasi esclusivamente in caso di necessità, ad essere catapultato nel quintetto di partenza per la seconda gara di fila. Era successo con Cantù ed è successo domenica, contro Cremona, in una gara poi chiusa con 6 punti e 2 rimbalzi in 21 minuti, contro avversari non certo di "primo pelo". Se è vero che probabilmente senza le assenze di Toscano, Moreno e Ulaneo, Kuuba non sarebbe riuscito a ritagliarsi così tanto spazio, è vero anche che "Greg" (come lo chiamano tutti qui a Cento) è stato bravo a farsi trovare pronto, così come era successo a Busto Arsizio, quando ha ricevuto il ’Premio Matteo Bertolazzi’ come miglior under 21 della Coppa Italia (nella foto).

Prestazioni dunque non frutto del caso, ma del lavoro e della serietà che l’ex Don Bosco e Libertas Livorno, al suo primo anno tra i "grandi", mette ogni giorno in palestra. "Sicuramente dovevamo fare meglio in difesa, io compreso, soprattutto nei possessi che hanno preceduto l’ultimo tiro, dove abbiamo concesso canestri troppo facili, tra cui un paio di lay-up decisamente evitabili. Contro avversari di questo tipo, ogni minimo dettaglio fa la differenza, e noi l’abbiamo pagato a caro prezzo. Anche a livello di percentuali al tiro da tre punti (823) non abbiamo giocato la nostra miglior partita. Evidentemente è un momento in cui le cose non girano a nostro favore, ma sono sicuro che presto torneremo ai livelli della regular season: tutti siamo convinti che al completo potremo giocarcela con qualsiasi avversario". Parla da veterano Kuuba, nonostante la carta d’identità segni appena 19 anni, compiuti lo scorso ottobre. In testa, otre alla voglia di migliorare c’è anche quella di risollevare le sorti della Benedetto. "Le assenze pesano e la stanchezza si sta facendo sentire, ma in palestra stiamo lavorando duro e ci rialzeremo, ne sono convinto. Ora è bel momento per me, ma voglio che lo diventi presto anche per la squadra, se no non sono contento del tutto. La rabbia che proviamo oggi deve trasformarsi in voglia di vincere a Treviglio: prima ritroviamo fiducia e meglio affronteremo i playoff". Diciannove anni e un sogno nel cassetto. "Un giorno mi piacerebbe giocare in Serie A, farlo con Cento sarebbe ancora più bello…".

Giovanni Poggi