La 2G a Bologna, Vigarano con Empoli

In Serie C Gold il match clou di giornata vede impegnata la 2G Quisisana, impegnata alle 18.30 sul campo della corazzata Bologna Basket per dar seguito al successo esterno a Molinella e mettere un freno alla striscia di tre vittorie consecutive dei felsinei. Gli uomini di Castaldi stanno vivendo un 2023 di alti e bassi e sono stati agganciati a quota 22 punti dall’Olimpia Castello, otto lunghezze dietro la capolista Scandiano e a quattro dalla coppia Bologna Basket-Fidenza. Oggi pomeriggio, a San Lazzaro, uno scontro al vertice che potrebbe rilanciare le ambizioni degli estensi nell’altissima classifica o viceversa confermare un rendimento altalenante da un paio di mesi a questa parte. In A2 femminile invece, alla stessa ora la Pallacanestro Vigarano riceve la capolista Empoli, in una sfida sulla carta decisamente proibitiva.