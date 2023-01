La 2G Quisisana a Castel San Pietro Domani è una sfida da playoff

Trasferta impegnativa per la 2G Quisisana di coach Marco Castaldi, di scena domani alle 18 sul campo della mina vagante Olimpia Castello per dare continuità dopo la convincente prova interna di sabato scorso contro Forlimpopoli. All’andata gli estensi si imposero 79-76, ma quella di domani non sarà certamente una partita facile, visto che gli avversari arrivano dal colpo esterno a Molinella e possono contare su giocatori di livello per la categoria: "Dopo la prestazione mediocre nella prima uscita del 2023 contro Guelfo Basket, ho visto un cambio di marcia nel match interno con Forlimpopoli – ha dichiarato il coach della Duegi Marco Castaldi –, abbiamo avuto tante buone situazioni difensive giocando in maniera più fisica e decisa, tant’è che il risultato finale lo dimostra.

Speriamo di confermare la crescita anche nelle prossime giornate, a partire da quella di domani a Castel San Pietro Terme, di fronte a un avversario ostico che ha giocatori veramente in forma. Dovremo restare concentrati per tutti i quaranta minuti, consapevoli che andremo incontro ad una battaglia: avremo bisogno di aumentare in colpi in difesa per limitare i loro terminali offensivi e trovare maggior fluidità in attacco, aspetto che nelle ultime due uscite abbiamo avuto meno. Tutti dovranno dare il loro contributo ed essere incisivi sia in attacco che in difesa".

Col successo su Forlimpopoli gli estensi tallonano in classifica le battistrada Scandiano e Fidenza, appena due lunghezze sopra gli uomini di Castaldi.

j.c.