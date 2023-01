La 2G Quisisana a Vigarano contro Forlimpopoli Derby Scuola Basket-4 Torri al palasport

Weekend importante per le formazioni ferraresi impegnate nei campionati di C Gold e C Silver. In Serie C Gold è attesa dalla prova del riscatto la 2G Quisisana di coach Marco Castaldi, di scena alle 18 al Palavigarano contro Forlimpopoli nella prima giornata del girone di ritorno. Gli estensi sono reduci dalla brutta sconfitta sul campo di Guelfo Basket (70-62) che ha aperto male il nuovo anno, nonostante un girone di andata comunque più che positivo, chiuso al quarto posto. Questa sera, contro la terzultima, l’opportunità per Agusto e compagni di riprendere il cammino interrotto una settimana fa e di continuare a tallonare le battistrada. In Serie C Silver è il giorno del derby tra Scuola Basket Ferrara e Despar 4 Torri, questa sera alle 20 alla Giuseppe Bondi Arena: all’andata non ci fu storia, i bianconeri di coach Mancin stravinsero 82-56, ma i granata con l’arrivo in panchina di coach Villani hanno preso entusiasmo, vincendo due partite fondamentali contro Bertinoro e Grifo Imola e rilanciandosi nella corsa per la salvezza. Al palasport estense un appuntamento da non perdere.