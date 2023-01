La 2G riparte sabato "Gruppo coeso, siamo soddisfatti"

Dopo la lunga sosta per le festività natalizie, ripartirà nel prossimo weekend il campionato di Serie C Gold, con la 2G Quisisana impegnata sabato sera alle 20 sul campo di Guelfo Basket. Attualmente seconda in classifica alle spalle della corazzata Bologna Basket, la compagine del patron Giuseppe Cattani (foto) ha condotto solitaria per gran parte del girone di andata e si candida per restare al vertice della classifica fino alla fine della stagione. "I primi mesi sono stati positivi e per certi versi inaspettati – commenta il patron della 2G –, sapevamo che la squadra era solida ma non ci aspettavamo questa posizione di classifica. Merito dei ragazzi e di coach Castaldi, i risultati sono dalla sua e finora ha lavorato serenamente. Il gruppo è sempre stato coeso, a parte due o tre inciampi che ci possono stare, siamo molto soddisfatti". Reduce dalla finale promozione persa l’anno scorso, Ferrara Basket sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per riprovarci pure in questa stagione, coi posti promozioni aumentati a tre: "Non sarà facile ripetere il risultato dello scorso anno – prosegue Cattani –, ma la scelta di Castaldi è arrivata proprio perché lui conosceva già il campionato di C Gold". Il sogno della promozione in B resta per ora nel cassetto, ma serviranno aiuti economici: "Stiamo lavorando perché si avvicino a noi altre realtà imprenditoriali, e imbastire collaborazioni con altre società giovanili cittadine, come con la Vis, potrebbe farci comodo".

Jacopo Cavallini