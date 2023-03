La 2G vince di misura su Francesco Francia

In Serie C Gold il monday night ha visto il successo al fotofinish della 2G Quisisana, che ha sconfitto 74-73 la Preven Francesco Francia in un match tiratissimo in cui hanno fatto la differenza i 19 punti del giovane Mujakovic, top scorer della sfida e trascinatore degli estensi. In doppia cifra anche Seravalli (15), Tognon (12) e Costanzelli (12), che hanno portato la truppa di Castaldi alla dodicesima vittoria del suo campionato. Quinto posto conservato e Montecchio tenuta a distanza di sicurezza, la Duegi tornerà in campo domenica alle 17 a Castelnovo ne’ Monti.