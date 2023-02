"La B la feci con Pioli a Piacenza. A Ferrara per ritrovare l’entusiasmo che avevo perso"

C’è la folla delle grandi occasioni, nella sala stampa allargata ricavata nel bar vip del "Mazza" per Nainggolan. Non può mancare intervenendo in videocollegamento da New York il presidente Joe Tacopina: "Sono felicissimo di accoglierlo – dice –, questo è un evento eccitante. Nella Spal family entra uno dei più grandi campioni della storia del club, con trascorsi ai Mondiali e in Champions League. Sembrava uno scherzo, in principio, invece è diventato realtà grazie anche al fantastico lavoro del suo agente Alessandro Beltrami. La nostra vera stagione inizia sabato. Radja è un leader e ci darà valore aggiunto, alla Roma era uno dei miei preferiti. Mi sono bastati pochi giorni anche a distanza per capire quale presa magnetica abbia esercitato nello spogliatoio il suo arrivo: mi riferiscono di un impatto davvero speciale". Accanto a Nainggolan siede Fabio Lupo: "Joe ha ragione, è un giorno speciale e anche io ringrazio Radja e l’agente per la disponibilità entusiasta che hanno dato per il buon esito della trattativa. Decisiva è stata ovviamente la sua relazione col mister: lui poteva aspirare a una categoria differente o a guadagnare in giro per il mondo, invece ha scelto noi. Il nostro mercato è chiuso. La Spal non ricorrerà al mercato degli svincolati per completare l’organico, se non per valutare i progressi di Giuseppe Rossi e l’eventualità di tesserarlo nelle prossime settimane". L’arrivo del Ninja ha anche indotto la società a una iniziativa speciale per i tifosi per l’ingresso allo stadio nelle ultime partite, che verrà presentata a giorni. Nainggolan non ha apprezzato il campionato mondiale ("Mi ha fatto c**are") e, sollecitato, ha ricordato i propri trascorsi iniziali in serie B con Pioli al Piacenza: "Sapevo che sarebbe diventato uno dei migliori allenatori in assoluto già allora, si capiva. Della serie B ho visto anche diverse partite del Cagliari facendomi una idea di volta in volta delle sue avversarie. Lo so che la categoria richiede grande intensità. Dei nuovi compagni ho conosciuto solo Alfonso da ragazzino al Cagliari, e qualcun altro di nome come Pomini, ma mi hanno accolto benissimo. A Ferrara voglio rivivere il calcio con entusiasmo: confesso che ho passato momenti in cui ero stufo di tutto perchè giornalisti e persone esterne danno più importanza a ciò che faccio fuori dal campo più che a quel che posso fare dentro".