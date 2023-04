La Benedetto ’64 ottiene la salvezza in serie D

La Serie D firma un’impresa e in un sol colpo scaccia i fantasmi della retrocessione diretta e del playout con una vittoria per 80-58 su Scuola Basket Cavriago che toglie ogni dubbio sulla permanenza in serie D della Benedetto 1964 Cento. I biancorossi approcciano bene la partita, tenendo i ritmi alti e attaccando bene il canestro anche con le diverse difese avversarie. Cavriago non entra in ritmo in attacco e a fine primo quarto è +19. Gli ospiti scendono raramente sotto i 20 punti di distacco e i centesi possono amministrare anche in ottica quoziente canestri negli scontri diretti con Cavriago e Nubilaria. Un paio di incursioni in area dei locali mettono la parola fine sul match e, chiuse le calcolatrici, la formazione biancorossa di coach Cilfone può festeggiare un traguardo che fino a due mesi fa sembrava quasi un miraggio. Una vittoria liberatoria per un progetto che al suo terzo anno ha scritto un altro capitolo di storia da raccontare, ai posteri.