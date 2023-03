La carica dei mille per la ’Granfondo del Po’

Torna il grande ciclismo a Ferrara. Nella sala dell’Arengo del municipio si è tenuta ieri mattina la conferenza stampa di presentazione della nona edizione della ‘Granfondo del Po’, che si terrà domenica 12 marzo. Un appuntamento organizzato dall’associazione Po River, con il patrocinio del Comune di Ferrara e la Regione Emilia-Romagna. Erano presenti Simone Zannini, presidente Po River, la consigliere regionale, Marcella Zappaterra, gli assessori allo sport e al turismo, Andrea Maggi e Matteo Fornasini, Alessandro Gualazzi, responsabile Circuito Cycling Italia - Città e Territori Patrimonio Mondiale.

La ‘Granfondo del Po’ è un evento ciclistico unico, che riesce coniugare sport e scoperta del territorio. Saranno due i percorsi di 80 km (corto) e 131 km (lungo) che attraverseranno quattordici territori comunali di due Regioni, Emilia-Romagna e Veneto, oltre le Province di Ferrara e Rovigo.

In apertura della presentazione la consigliera regionale Marcella Zappaterra ha ricordato come: "La Regione Emilia-Romagna è da sempre vicina a questo tipo d’iniziative. Si tratta di un grande sforzo organizzativo per i promotori a cui va i più grandi ringraziamenti per quello che stanno facendo. I ciclisti percorreranno l’asse del fiume Po, un’altra occasione per la valorizzazione del territorio".

Sulla stessa linea anche l’assessore al turismo Matteo Fornasini: "Un appuntamento che non si è fermato nemmeno durante l’emergenza da covid19. La nostra città sarà visitata da molte persone iscritte alla gara, quest’anno saranno circa 1000, potranno utilizzare le nostre strutture ricettive e potranno scoprire le nostre bellezze".

L’assessore Andrea Maggi ha ricordato che "lo sport va a braccetto con il turismo. Una gara che metterà a dura prova i ciclisti, ma sarà una corsa che attraverserà molti comuni del ferrarese e polesani. Sicuramente tra le più importanti manifestazioni sportive ferraresi".

Ad illustrare i dettagli dell’evento Simone Zannini: "A distanza di una settimana dal successo de ‘La Furiosa’, la città di Ferrara vedrà un altro importante evento ciclistico.

Siamo contenti perché abbiamo raggiunto un numero di partecipanti del periodo pre Covid, un importante segnale e di apprezzamento della nostra ‘Granfondo del Po’. Una gara che anche quest’anno è inserita nel circuito ‘Cycling Italia’, che prevede tappe in tutti i luoghi dichiarati Patrimonio Mondiale dell’Umanità".

La partenza sarà alle 9 ai piedi del Castello Estense e arrivo in via Bacchelli. Al via circa 1000 iscritti, provenienti da tutte le regioni d’Italia. La segreteria organizzativa, sarà al ‘pala palestre’ di via Tumiati. Al termine saranno premiati i primi tre assoluti uomini e donne per ogni percorso, oltre i primi tre di categoria uomini e donne.

Mario Tosatti