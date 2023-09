La Centese cala il poker e supera il Nonantola

Seconda vittoria consecutiva per la Centese, ancora a suon di gol. A Nonantola, davanti a 150 centesi arrivati nella cittadina modenese, è stata una girandola di emozioni, con quattro gol spettacolari, tutti nel primo tempo. Sugli scudi Nicholas Costantini, autore di una prova superba; l’ex bomber del Felsina mette lo zampino in tutte le segnature, che portano la firma di Pirreca, Bonacorsi, Bonvicini e Garetto. Nel finale esordio in campionato per Orsini e Bisighini. Tanto per cambiare è stato di Pirreca la prima gioia per "Briegel" Govoni, con il gol di ieri salgono a quattro i gol realizzati in due partite e consolida così il primato in testa alla classifica cannonieri. Il suo gol interrompe l’equilibrio: al 20’ Bonvicini lavora un buon pallone, mette in mezzo dove raccoglie di testa Pirreca e sblocca il risultato. Una vittoria che bissa quella di coppa, sempre in trasferta, di pochi giorni fa.

"Temevo molto la trasferta a Nonantola – dice il direttore sportivo della Centese, Lorenzo Malaguti – Avevamo vinto facile in coppa, sbagliando numerose occasioni da rete: c’era il rischio che prendessimo sotto gamba l’avversario, invece i ragazzi sono stati sul pezzo, non ci sono stati cali di concentrazione. Una volta sbloccato il risultato con Pirreca, la partita si era messa in discesa, alla fine del primo tempo eravamo già 4-0; di lì in avanti abbiamo pensato soprattutto ad amministrare il vantaggio". La Centese capolista, in testa a punteggio pieno e imbattuta, domenica al "Bulgarelli" giocherà il derby dell’Alto Ferrarese con il Bondeno di Ianco Gadda, sconfitto a domicilio dal Sala Bolognese 3-2.

Il Pontelagoscuro strapazzato nel turno precedente dalla Centese ha riscattato l’opaca prestazione al "Bulgarelli" vincendo in riva al Po con il più classico dei risultati in casa contro il Fly Sant’Antonio, vittima preferita degli uomini di mister Fantuzzi. Non si è ripetuto invece il Codifiume, sconfitto con largo margine a San Giovanni in Persiceto. E’ stata una partita rocambolesca: alla fine del primo tempo sembrava chiusa, con i bolognesi in vantaggio per 3-0; nel secondo tempo gli argentani accorciano le distanze, ma poi subiscono due gol in rapida successione. Sul 5-1 il Persiceto allenta un po’ la concentrazione, ne approfitta il Codifiume, che riesce ad accorciare le distanze con Stigliano e Darraji, rendendo meno amara la sconfitta. "Potevamo decisamente fare meglio – sostiene Andrea Battaglia, l’allenatore – non siamo stati brillanti come nella partita precedente".

Dopo il flop della X Martiri, che nella partita d’esordio si era fatta rimontare il doppio vantaggio, si riscatta in casa, a Porotto ha regolato l’Argentana 2-0, lo stesso risultato rimediato dalla matricola Poggese a Ravarino. Risultato a occhiali infine tra Gallo e Copparo 2015.

Franco Vanini