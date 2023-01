La Centese ci crede Fava: "In vetta i giochi sono aperti"

Davanti ad una bellissima cornice di pubblico la Centese supera il Bondeno con il più classico dei risultati. Finessi di testa e Perelli su rigore mettono il sigillo ad una partita mai in discussione, e ora la classifica comincia a sorridere ai biancocelesti: hanno rosicchiato due punti alla capolista Pontelagoscuro, che ha diviso la posta a domicilio con il Santagata, seconda a sei punti dalla squadra del presidente Luca Popolo, in coabitazione con il Galeazza. Il presidente della Centese, Alberto Fava, concede l’onore delle armi ai matildei: "Tanto onore ai nostri avversari, che ci hanno reso la vita difficile. E’ un’ulteriore tappa di avvicinamento al vertice della classifica: abbiamo cominciato il 2023 con il piede giusto, la classifica in testa e in coda è corta, il campionato è decisamente avvincente". Il distacco dal Ponte si è ridotto, si vede in lontananza la luce dal tunnel? La risposta è una metafora inaspettata: "Con meno 6 dalla capolista c’è meno freddo di prima, ma è meglio tenere i guanti e la cuffia e soprattutto continuare a lavorare duro. La mano di Govoni comincia a vedersi, "Briegel" ha messo il suo timbro, senza nulla togliere al lavoro del suo predecessore". Il Ponte è raggiungibile? "Mancano dodici partite e tanti punti in palio, in più lo scontro diretto. E non è detto che la sfida per il primo posto sia con il Pontelagoscuro. Vedo in palla il Galeazza. Mi ha molto impressionato, ha valori tecnici e passo regolare. Vincerà chi saprà tenere il passo e garantire continuità". Nella lotta per non retrocedere è emerso il Gallo, che ha cantato tre volte a Tresigallo e ha messo nei guai i verdeoro.