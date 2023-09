La Centese fa tris Pontelagoscuro rimonta a Copparo

La Centese regola il Real Sala Bolognese per 3-1, ma la vittoria è stata meno semplice di come può far pensare il risultato finale. Biancocelesti in vantaggio di due gol grazie a una doppietta di Pirreca (una su rigore); i bolognesi però non si arrendono e accorciano le distanze prima dell’intervallo. Partita pirotecnica a Copparo, con il Pontelagoscuro che ribalta il risultato nel finale. I rossoblù si erano portati in vantaggio per 3-0, consolidato poi sul 4-1; sembrava fatta, ma i biancazzurri mettono a segno quattro reti negli ultimi 20’. "L’unico dato positivo è il passaggio del turno – commenta il presidente del Ponte, Luca Popolo – e la determinazione che abbiamo dimostrato, senza mai mollare". La ripescata in prima categoria Balca Poggese è stata sconfitta a domicilio dal Real Casalecchio 2-3, lo stesso risultato con il quale Bondeno ha perso dalla X Martiri di Bolognesi. Eliminate anche le argentane: la matricola Santa Maria Codifiume ha perso a Molinella 2-1, l’Argentana si è arresa a Gallo 6-5.

f.v.