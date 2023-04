La Centese si salva nel recupero Ma il Consandolo l’aggancia

pontelagoscuro

2

centese

2

: Macchi, Ghali, Artioli (38’st Olivo), Roccati, Covezzi, Madkour (22’st Piccinardi), Cavallini, Mazzoni (22’st Tunno), Farinelli (39’st Tatani), Balboni, Berto. All. Fantuzzi.

CENTESE: Alberghini, Garetto, Cioni, Perelli, Quaquarelli, Puggioli (35’st Pirreca), Bonvicini, Cumani (24’st Ganzaroli), Mantovani, Carpeggiani, Sassu. All. Govoni. Arbitro: Danielli di Bologna.

Marcatori: 16’st Mantovani, 43’st e 47’st Tatani, 51’st Perelli.

Note: ammoniti Artioli e l’allenatore del Ponte Luca Fantuzzi.

Dopo un’ora di letargo i fuochi di artificio. A Pontelagoscuro si è assistito a uno scontro al vertice teso, nervoso ed emozionante fino all’ultimo minuto di recupero, davanti al pubblico delle grandi occasioni, con una partecipazione numerosa di tifosi ospiti. Il pareggio acciuffato in extremis dalla Centese consente di muovere la classifica, ma non a evitare l’aggancio del Consandolo in testa alla classifica. Gli argentani hanno vinto in rimonta con il Funo e raggiunto la Centese, mentre il Galeazza resta in scia, grazie al pareggio raccolto a Molinella. Al 12’ occasione per il Ponte: Balboni lavora un buon pallone sulla fascia sinistra, mette in mezzo per l’accorrente Berto, che liscia incredibilmente da pochi metri. Si cambia musica nel secondo tempo. Al 16’ la Centese sblocca il risultato: su uno spiovente in area Roccati è incerto, ne approfitta Mantovani che con mestiere si appoggia a Covezzi e girata vincente sul secondo palo. Nel finale Fantuzzi decide di inserire l’artiglieria pesante, sposta il possente Roccati in avanti a far da boa e inserisce il prestante Tatani. La mossa funziona: al 43’ spizzata di testa di Roccati per Tatani, che si inserisce bene e insacca. Il centravanti di colore raddoppia nel recupero approfittando di un’incertezza del portiere. Sembra finita, ma nell’ultimo minuto di recupero il nuovo entrato Perelli trova il pari direttamente su punizione con la complicità di Macchi, che lascia passare il pallone in mezzo alle gambe.

Franco Vanini