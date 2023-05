La Comacchiese ci prova, ma Fiorini la punisce

comacchiese

0

sant’agostino

1

COMACCHIESE: Farinelli, Carli (54’ Biolcati), Fantinuoli (46’ Angelini), Schiavon, Folegatt (76’ Fantini)i, Alberi, Grassi (80’ Bushi), Centonze M. (68’ Albonetti), Tedeschi, Centonze K. Neffati. All. Guerriero.

SANT’AGOSTINO: Costantino, Rubbi (64’ Pansini), Novi, Lodi, Fiorini, Marcolini, Pinca (65’ Daniel), Iazzetta, Gherlinzoni, Gessoni (58’ Guerzoni), Lenti (75’ Di Domenico). All. Zambrini.

Arbitro: Nazzicone di Ferrara

Marcatori: 31’ Fiorini.

L’ultima stagionale al Raibosola della Comacchiese è un derby: quello con il Sant’Agostino. I lagunari sono retrocessi da qualche settimana ormai, ma non mancano gli aspetti da sottolineare: prima della gara il regalo di un pallone firmato da tutta la squadra a un piccolo fedelissimo tifoso, Alex Fogli, sempre presente al seguito dei rossoblù; e lo straordinario sostegno, che si è fatto sentire anche nell’occasione, dal primo all’ultimo minuto, degli ultras della Comacchiese, che al termine della partita hanno chiamato la squadra sotto la tribuna, continuando i cori a favore della loro squadra del cuore, un’immagine bellissima in una stagione negativa. Venendo invece alla cronaca. Al 15’ prima occasione pericolosa degli ospiti: conclusione di Gherlinzoni da posizione un po’ defilata, la sfera sfila sul fondo dalla parte opposta senza ulteriori deviazioni, ma fa correre un brivido ai padroni di casa. Al 27’ grande parata di Farinelli a tu per tu con Lenzi, servito sotto porta.

Al 31’ gli ospiti trovano il vantaggio: Fiorini supera su rigore, molto contestato, Farinelli. Al 40’ ancora Gherlinzoni fa il bello e il cattivo tempo in area e conclude da sinistra, trovando sulla sua strada Farinelli, che salva in angolo. Passano solo 3’ e Schiavon salva sulla linea di porta respingendo un tiro di Lodi. Nella ripresa i locali cercano il pari in tutti i modi. Al 60’ bella azione di Angelini e Neffati, conclusa da Centonze K. che mette poco sopra la traversa. Al Al 70’ Neffati ci prova dalla distanza costringendo Costantino a una difficile respinta. Al 79’ Gherlinzoni, spina nel fianco della retroguardia di casa, serve ottimamente a centroarea Di Domenico che conclude addosso al bravo Farinelli. Finisce con una sconfitta, ma con una grande dimostrazione di affetto dei tifosi per la Comacchiese.

Cinzia Boccaccini