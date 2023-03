La Comacchiese perde lo scontro diretto

Del Duca

3

Comacchiese

1

DEL DUCA: Farsoni, Strada, Buzi, Barbini, Rea, Maltoni (20’ st Grieco), Marouane (20’ st Venzi), Bravaccini, Gregori (38’ st Ndiaye), Pregnolato, Simeoni (35’ st Borgini). A disposizione: Pirini, Tafa, Zacchi, Acasandrei, Onya. All.: Pozzi.

COMACCHIESE: Farinelli, Grassi, Biolcati (25’ st Bezzi), Schiavon, Alberi, Folegatti, K. Centonze, Angelini (30’ st Bushi), Tedeschi, D’amico (33’ st Bona), Neffati. A disposizione: Cottignoli, Carli, M. Centonze, Fantinuoli. All.: Cavallari.

Arbitro: Aureliano di Rossano.

Reti: 4’ pt Simeoni (D), 13’ st Tedeschi (C), 25’ st Pregnolato (D), 45’ st Pregnolato (D).

Note: ammoniti: Buzi (D), Pregnolato (D), Alberi (C), Angelini (C), D’amico (C).