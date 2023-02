La Comacchiese reagisce Due reti al Classe per respirare

comacchiese

2

classe

0

COMACCHIESE: Farinelli, Minieri, Biolcati, Folegatti, Alberi, Sorrentino, Centonze K. (95’ Bushi), Angelini, Tedeschi, D’Amico (77’ Grassi), Bezzi (62’ Tomasi).

All. Cavallari

CLASSE: Baldassarri, Maretti, Cappello (46’ Okonkwo), Andreani, Licka (65’ Polidori), De Oliveira, Centofanti (46’ Stefani), Merciari (85’ Pirazzoli), Tavolieri (17’ Frisari), Fogli, Santoni. All. Succi

Arbitro: Zampa, sez. di Cesena

Marcatori: 45’ Tedeschi, 88’ Minieri

Note: ammoniti Alberi, Sorrentino, Centonze K., Tomasi, Folegatti, Tedeschi, Santucci, Okonkwo, Baldassarri. Espulso: 90’ Santoni (doppia ammonizione) Ammoniti: in panchina Grassi per la Comacchiese e un accompagnatore del Classe.

Vittoria importante per la Comacchiese, che con una rete per tempo supera 2-0 il Classe, non senza sofferenza. Primo tempo senza particolari emozioni e con praticamente nessun tiro degno di nota nello specchio della porta. A fare un po’ di colore solo i tifosi della Comacchiese, che garantiscono un sostegno costante alla squadra con fumogeni rossoblu, cori e tamburi. Per il resto prevalgono la paura e il controllo dell’avversario. Almeno fino al 35’, quando Centonze e Tedeschi confezionano un’azione da rete che si spegne di poco al lato della porta difesa da Baldassarri. Occassionissima per i padroni di casa sul finire del primo tempo: Bezzi è lanciato a rete in solitudine, ma spara addosso all’estremo difensore avversario che respinge. Passa qualche secondo e la premiata ditta Centonze-Tedeschi confeziona il vantaggio proprio sul gong, col primo caparbio a difendere la palla al limite dell’area, il secondo lucido, una volta servito, nel metterla dentro. I padroni di casa cominciano forte la ripresa. Pronti via e Bezzi ci riprova (46’), ma sulla sua strada c’è ancora Baldassarri. Poi i rossoblù arretrano il baricentro e il Classe ne approfitta. Al 65’ tenta la conclusione dalla distanza Polidori, che vedendo Farinelli un po’ fuori dai pali, indirizza proprio nell’angolino, l’estremo difensore locale è però attento e vola a mettere in angolo. Al 75’ da posizione defilata all’interno dell’area Okonkwo fa partire un tiro-cross che corre davanti alla porta, tocca appena Sorrentino evitando che la sfera finisca pericolosamente a un avversario in agguato.

Si sbaglia anche dalla parte opposta con un pericoloso retropassaggio di Maretti fuori di pochissimo. I padroni di casa vogliono però portarla assolutamente a casa dopo tanti punti persi proprio negli ultimi minuti e all’88’ con grande caparbietà recuperano palla a centrocampo, quando gli ospiti sono sbilanciati in avanti alla ricerca del pari, Centonze riesce a lanciare Minieri che in solitudine si invola verso la porta e trafigge Baldassarri per la seconda volta facendo esplodere di gioia il "Raibosola".

Cinzia Boccaccini