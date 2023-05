La Comacchiese si congeda con tre punti

Castenaso

2

Comacchiese

3

CASTENASO: Aversa (42’ st De Brasi), Veronese (30’ st Bassoli), Monducci, Canova, Grassi, . Verri (13’ st D’Errico), Ghiselli (25’ st Marchesi), Jammeh, Bruni, T. Verri (13’ st Raspadori), Spiezia. All.: Gelli.

COMACCHIESE: Fogli, Carli, Biolcati, Schiavon, Fantinuoli, Alberi (30’ st Bezzi), K. Centonze, Angelini (14’ st Grassi), Tedeschi, Neffati, Fantini. All.: Guerriero.

Arbitro: Previdi di Modena.

Reti: 48’ pt Jammeh (Ca), 5’ st Fantini (Co), 7’ st Jammeh (Ca), 9’ st Neffati (Co), 40’ st Tedeschi (Co).

Sconfitta casalinga di fronte al proprio pubblico per il Castenaso contro la Comacchiese. Nella prima parte della partita non si registrano particolari occasioni da rete, con un possesso palla che si sviluppa prevalentemente nella parte centrale del campo. Il vantaggio arriva al 3° di recupero della prima frazione quando Jammeh sfrutta l°assist di Canova e insacca. Dopo l’intervallo gli ospiti agguantano il pari con la rete di Fantini dopo 5’. Trascorrono solo 2’ e Jammeh suona la carica siglando il nuovo vantaggio e la sua doppietta personale. Altri 2’ ed arriva nuovamente il pari per i locali, stavolta con Neffati (nella foto). Nel finale la Comacchiese, che vuole salutare al meglio la categoria, riesce con orgoglio a spuntarla grazie alla rete di Tedeschi a 5’ dal triplice fischio.