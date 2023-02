La Comacchiese si gioca tantissimo a Medicina Servono punti per tornare in zona playout

Continua la lotta per la sopravvivenza della Comacchiese, rinfrancata dalla vittoria al "Raibosola" nello scontro diretto con il Classe nel turno precedente.

Tre punti che non hanno risolto i problemi dei lagunari, con la soglia play out ancora lontana, ma rappresentano un bel viatico per la trasferta di oggi, a Medicina, formazione bolognese attrezzata e in gran spolvero, reduce del colpaccio messo a segno a Castel Maggiore contro il Progresso secondo in classifica. "Veniamo tutt’e due da una vittoria, chiaro che i punti in palio sono più importanti per noi – sottolinea capita Alberto Folegatti – mentre il Medicina non ha più obiettivi da raggiungere se non una classifica di prestigio. La differenza la farà la cattiveria sportiva".

"All’andata perdemmo di misura una partita contrassegnata da episodi arbitrali controversi – è il ricordo del direttore sportivo Alessandro Farinelli – Era un mercoledì sera, eravamo stati in partita fino alla fine, poi l’episodio che ci aveva condannato. Il Medicina è una squadra costruita per l’alta classifica, meritava di più, è stata condizionata dagli infortuni, un po’ come noi, che siamo stati per mesi senza l’attacco titolare. Non ci voleva la vittoria in casa del Progresso, saranno carichi a mille, per far risultato dovremo superarci".

Perché avete rinunciato all’argentino Echazu? "Abbiamo peccato di inesperienza. Non si era ambientato a Comacchio, soprattutto la fidanzata, molto giovane. La prossima volta faremo attenzione a prendere giocatori esteri con famiglia". Oscar Cavallari lamenta una sola assenza, l’esterno difensivo sinistro Albonetti.

