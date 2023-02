"La Coppa di Eccellenza è solo il primo passo"

FERRARA

L’Accademia Spal si gode il primo titolo del settore femminile del club biancazzurro, ma la Coppa Eccellenza regionale non è certo l’unico obiettivo di una stagione che sta per entrare nel vivo. Domenica prossima infatti la squadra di Panico comincerà la poule promozione del campionato di Eccellenza e successivamente sarà impegnata nella fase nazionale della Coppa di categoria. Due competizioni che possono spalancare le porte della serie C, il traguardo che l’Accademia Spal ha l’ambizione di tagliare al termine di questa stagione.

"Vincere la Coppa Eccellenza regionale è stata una grande soddisfazione – spiega il direttore sportivo Mattia Martini –, ma è soltanto il primo passo di un lungo percorso che stiamo portando avanti con le varie componenti della società. Siamo particolarmente orgogliosi, perché il progetto sportivo è partito da zero la scorsa estate e ha già regalato al club il primo titolo. Adesso però non ci vogliamo accontentare, perché il vero grande obiettivo è il salto di categoria. Per centrarlo abbiamo due strade: la fase nazionale della Coppa Eccellenza contro avversari del calibro di Cagliari, Catania e Perugia e la poule promozione del campionato. Abbiamo chiuso la regular season in seconda posizione, ma ora si riparte da zero con un mini-torneo al quale partecipano le migliori otto squadre dei due gironi regionali: chi fa più punti vola in serie C. La rivale principale per la promozione penso sarà il Modena: ha una società molto organizzata e ha strutturato bene pure il settore femminile. A proposito, la gara di andata del big match coi canarini la disputeremo in trasferta il 5 marzo. Ci sono tante squadre agguerrite, ma penso che alla fine sarà un discorso tra Accademia Spal e Modena". Inevitabile però tornare al successo ottenuto domenica scorsa a Savignano sul Panaro contro il Felino.

"L’Accademia Spal era favorita, non lo neghiamo – continua Martini –, ma poi bisogna confermare di essere più forti sul campo e in una finale può succedere di tutto. Abbiamo corso qualche rischio e abbiamo dovuto lottare per 120 minuti, ma alla fine la vittoria è stata meritata. In gare come queste subentrano anche componenti psicologiche, e il Felino ci ha dato filo da torcere, però quello che conta è aver messo il trofeo nella nostra bacheca. Il futuro? Non so dove sarà l’Accademia Spal tra qualche anno: preferisco essere equilibrato e pensare al presente. Di sicuro vogliamo salire prima possibile in serie C, poi vedremo dove ci porterà questo bellissimo progetto".

s.m.