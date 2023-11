La delusione di Colucci

Sul secondo gol dell’Ancona, Leonardo Colucci è corso a sedersi in panchina, probabilmente per sfogare così la rabbia per i tre punti sfumati. "Il risultato alla fine è giusto ma l’amarezza rimane – commenta a fine partita in sala stampa –, anche per come è stato preso quel gol. Si è lavoricchiato male in quella situazione, altrimenti un gol così non lo prendi. L’atteggiamento dei ragazzi è sempre positivo, anche oggi hanno dato il massimo. Rimane l’amarezza ma vedo sempre il bicchiere mezzo pieno. Sono stati bravi i ragazzi a ribaltare la gara dopo aver preso gol subito. Dobbiamo prenderci questo punto e questa prestazione e lavorare. Prima o poi la vittoria deve arrivare".

Spal più determinata?

"E’ da quando sono arrivato che chiedo ai ragazzi di fare quello che oggi hanno fatto o nelle altre gare hanno fatto a singhiozzo. Se fai una cosa fatta bene, la volta dopo la devi fare meglio". Ancora tanti errori, soprattutto nel primo tempo.

"Dobbiamo migliorare nello stop, nel passaggio".

Rao?

"Ha avuto un problema al polpaccio. Come tutti, stava facendo una gran partita".

Ci si aspettava alla fine l’ingresso di Rabbi invece ha inserito Fiordaliso: scelta tattica? "Sia Orfei sia Maistro avevano dei crampi quindi dovevo togliere uno dei due. E anche Rosafio ad un certo punto ha preso una botta ed era in difficoltà. Bisognava fare una scelta. E’ stata una motivazione fisica che poi diventa anche tattica. Io ce l’avevo in testa l’entrata di Rabbi, aveva 10-12 minuti da fare, però poi ho visto qualche ragazzo in difficoltà ed ho scelto di mettere Fiordaliso. Che poi se spingi sulle fasce di punte ne hai sempre due, al di là delle caratteristiche dei giocatori e qualche cross siamo andati a farlo". Il Maistro visto in campo con l’Ancona è quello che si aspetta di vedere abitualmente? "Lui dà sempre il massimo. Quando fa cose meno buone gli dico sempre che è difficile giocare facile. L’atteggiamento e il modo in cui ha gestito le situazioni, mi è piaciuto".