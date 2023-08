La filosofia del costo zero nella carriera del dg "Tra i fine contratto si pescano calciatori eccellenti"

Filippo Fusco ha un vanto: "Non ho mai speso per un giocatore se non pochissimo, in tutta la mia carriera: tra i calciatori a fine contratto si possono pescare profili eccellenti, se si azzecca l’alchimia della squadra". E in effetti, la sua prima Spal è costata più o meno zero, in fatto di esborsi da conferire ai club di provenienza dei nuovi acquisti: da rispettare giusto gli impegni contrattuali dei giocatori, per lo più giunti

in regime di svincolo.

Il campionato che va a iniziare dirà se la Fusco-filosofia è giusta, e se quell’alchimia è stata azzeccata. A titolo definitivo come atleti vincolati ad altre società ci sono solo l’ex juventino Del Favero e l’atalantino Carraro, ora definitivamente della Spal. Bruscagin si era svincolato per il fallimento del Pordenone, Collodel arriva da quello del Siena, mentre Iglio, Siligardi, Valentini e Rosafio erano a fine contratto. In più si è registrato il ritorno da Bari di Antenucci e il prestito di Dario Sits dal Parma.