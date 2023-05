La firma di Banks è l’asso nella manica di coach Dalmonte

Come ci arriva la Fortitudo? Beh, intanto con un Banks (nella foto) in più, che non è poco. Trentasette anni lo scorso febbraio per il nativo di Memphis, che però quest’anno nelle 30 partite giocate in Serie A con la maglia di Treviso non si sono visti neanche lontanamente: 16.8 punti di media, più 2.3 assist e 2.3 rimbalzi a partita, numeri che hanno avuto un peso specifico notevole sulla permanenza in Serie A dei veneti. Tra l’altro, salvezza raggiunta aritmeticamente la settimana scorsa grazie ad una sua giocata (molto contestata) a pochi secondi dal termine nel match contro la Virtus, appena pochi giorni prima di riapprodare sull’altra "sponda" di Bologna, dove già era stato artefice di un’altra miracolosa salvezza (stagione 2021) sempre con Luca Dalmonte in panchina. Si parla del top scorer della Serie A 1920, quella interrotta anzitempo dalla pandemia, dove il folletto del Tennessee viaggiava a oltre 21 di media con la canotta di Brindisi, prima del già citato arrivo alla F e alla parentesi della passata stagione in quel di Trieste (anche lì uno dei migliori con 16.7 realizzati ad allacciata di scarpa). Insomma, Banks, che oggi svolgerà i primi allenamenti col gruppo, ha tutte le credenziali per essere un potenziale crack in questo rush finale, con la F che, dopo il suo arrivo, non potrà più nascondersi.

Giovanni Poggi