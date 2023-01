La formazione anti Reggina? Per ora un rebus

Con tre titolari fuori per squalifica, l’ormai ex capitano ceduto allo Spezia e non ancora sostituito e almeno un paio di giocatori non in perfette condizioni, la formazione da opporre alla Reggina rappresenta un rebus di difficile soluzione. Le uniche certezze riguardano la difesa, con Peda, Varnier e Dalle Mura che giostreranno davanti ad Alfonso con l’obiettivo di sopperire all’assenza di Meccariello. Anche sulle fasce non dovrebbero esserci dubbi: da una parte Dickmann, dall’altra Celia che ha recuperato dall’infortunio al ginocchio rimediato sul campo del Parma e prenderà il posto di Tripaldelli. Se mister De Rossi confermerà l’intenzione di volersi affidare al 3-4-2-1, senza Murgia ed Esposito i titolari potrebbero diventare Prati e Zanellato. Oppure Valzania, mentre appare difficile che lo staff tecnico decida di gettare nella mischia Proia, sul piede di partenza. Sulla trequarti ci sono più soluzioni, da Valzania a Maistro, passando per Tunjov e Rabbi. In attacco invece salvo imprevisti una maglia finirà sulle spalle di La Mantia, che non gioca titolare da un mese (Spal-Palermo 1-1). La terza panchina consecutiva del centravanti rappresenterebbe un segnale abbastanza inequivocabile sulle scelte di De Rossi, ma a quanto pare per ora la Spal continua a puntare su di lui.

L’alternativa è Rabbi, mentre Moncini dovrebbe rientrare a pieno regime sabato 21 gennaio contro l’Ascoli. Se la Spal comincia il girone di ritorno in affanno dopo essere arrivata al giro di boa in piena zona playout, l’atmosfera in casa Reggina è completamente diversa. Gli amaranto occupano la seconda posizione a -3 dalla capolista Frosinone, che significherebbe promozione diretta in serie A. La classifica è cortissima e da qui alla fine può succedere di tutto, ma è chiaro che mister Inzaghi e la sua squadra abbiano l’ambizione di provare a tagliare il grande traguardo.

Anche gli amaranto non hanno ancora effettuato acquisti, quindi domani al Granillo il tecnico avrà a disposizione gli stessi giocatori del girone di andata e dovrà fare a meno dello squalificato Pierozzi. Per sostituirlo, si contendono una maglia Boauh e l’ex Cionek, quest’ultimo però alle prese con quale acciacco. Se il polacco risponderà presente, ’Superpippo’ dovrebbe proporre un 4-3-3 con Colombi tra i pali, Cionek, Camporese, Gagliolo e Di Chiara in difesa, Fabbian, Majer e Hernani in linea mediana, Canotto, Menez e Rivas in attacco. Una curiosità: nelle ultime tre giornate di campionato disputate prima della sosta gli amaranto – che hanno l’attacco più prolifico della categoria assieme a Bari e Pisa – hanno conquistato sette punti senza subire nemmeno un gol (Como-Reggina 0-1, Reggina-Bari 0-0, Ascoli-Reggina 0-1).

Stefano Manfredini